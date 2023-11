Jakie pamiątki z Poznania sprzedają się najczęściej? Zapytaliśmy sprzedawców! Emilia Ratajczak

Najczęściej sprzedają się magnesy, ale są to również kubki, podkładki pod kubki czy pocztówki. Wszystko z charakterystycznymi elementami z Poznania - koziołkami, domkami budniczymi oraz Ratuszem. Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (42 zdjęcia)

Zakup pamiątek z wakacji to, według niektórych, jedna z najważniejszych rzeczy, które należy spełnić podczas odpoczynku w innym mieście. A co kupują turyści, którzy przyjeżdżają do Poznania? Zapytaliśmy sprzedawców.