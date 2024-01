Lista wycofanych aplikacji z Google Play. Sprawdź, czy je masz w swoim telefonie

W ostatnich latach życie przeniosło się do Internetu, a to głównie za sprawą smartfonów, z którymi właściwie nie rozstajemy się. Mamy tam dostęp do wielu aplikacji, przeglądamy portale społecznościowe, oglądamy filmy, słuchamy muzyki. Właściwie telefony mogą nam zastąpić i komputer, konsolę, telewizor, radio.

Właśnie dlatego naszymi smartfonami tak bardzo interesują się oszuści. I próbują nas zmusić abyśmy pozwolili im się dostać do nich. Między innymi poprzez fałszywe aplikacje, które mają ukryte wirusy. Gdy ściągniemy taką na telefon dajemy oszustom dostęp do naszego telefonu, naszych danych osobowych i pieniędzy.