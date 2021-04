Łowcy pedofilów pomogli zatrzymać mężczyznę w Kole, który umawiał się na seks z dziećmi

Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom o pedofilię i nie przyznawał się do popełnianych czynów, również gdy "łowcy pedofilów" pokazywali mu przygotowane przez siebie materiały. Dopiero po pewnym czasie przyznał się do prowadzonych rozmów, ale twierdził, że robił to dla zabawy. Z filmu wynika, że mężczyzna jest żonaty i ma dziecko.

Zatrzymany, ale bez zarzutów

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kole potwierdził w rozmowie z nami, że 25 kwietnia doszło do zatrzymania mężczyzny, mieszkańca powiatu kolskiego w związku z akcją tzw. "łowców pedofilów". Policjanci nie chcą jednak szerzej komentować tej sprawy, bo, jak nam powiedzieli, aktualnie prowadzone są czynności i trwa analiza zebranych materiałów.

Jak poinformowała nas policja, mieszkaniec powiatu kolskiego jest zatrzymany, ale nie postawiono mu jak dotąd żadnych zarzutów. Jeżeli to, co zarzucano mężczyźnie w filmie grupy Elusive Child Protection Unit Poland się potwierdzi, to może on odpowiadać z art. 200a § 2. kodeksu karnego, który brzmi: