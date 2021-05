Magazyn niebezpiecznych substancji w Kaliszu. Rozpoczęło się usuwanie trzech tysięcy ton odpadów. Będzie to kosztować 19 mln zł. ZDJĘCIA

- Odpady trafiły do Kalisza dzięki liberalizacji przepisów o ochronie środowiska. To za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego każdy kto chciał składować odpady niebezpieczne mógł to robić. W 2018 roku złożyłem interpelację poselską do ministra środowiska z pytaniem, czy w ramach prac nad nowelizacją tych przepisów planuje się wprowadzić coś takiego jak kaucja gwarancyjna, czy zastaw bankowy pod tego typu działalność. Wszystko po to, że kiedy wyparuje właściciel podmiotu składującego odpady, można było pokryć koszty utylizacji tych odpadów. Przykład Szczpiorna pokazuje, że gdyby takowa kaucja była w przepisach za naszych poprzedników, nie mielibyśmy dzisiaj problemu