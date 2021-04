Malta bogatsza o nową atrakcję. Stanie nad nią wieża do skoków na bungee. Kiedy? Kto będzie mógł skakać? Odpowiadamy

- Nad Maltą ruszyły kolejne prace. Tym razem nie są one związane z modernizacją dna jeziora. W miejscu, w którym widzicie żurawie wkrótce stanie wieża do skoków na bungee. Zagości tam przynajmniej na 3 lata. Już nie możemy doczekać się pierwszych skoków

Skoki na bungee nad Maltą: Skok z 80 m

Żuraw do skoków staje właśnie w okolicy Term Maltańskich, na północnym brzegu jeziora. Dowiedzieliśmy się, że z końcem maja będzie można oddawać pierwsze skoki pod warunkiem, że prace montażowe pójdą zgodnie z planem oraz pozwolą na to obostrzenia epidemiologiczne. Skok pojedynczy będzie kosztować 150 zł, do czego należy doliczyć dodatkową opłatę za zdjęcia czy film.