Wyjątkowe koszulki Lecha Poznań

105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypada dopiero 27 grudnia. Jednak już w najbliższy weekend Lech Poznań wraz z kibicami upamiętnią to wydarzenie. W meczu Kolejorza z Piastem Gliwice, który został zaplanowany na niedzielę (10 grudnia) o godz. 12.30, lechici wystąpią w specjalnie zaprojektowanych koszulkach, które są poświęcone tej uroczystości. W ten sposób poznaniacy złożą hołd powstańcom.

Zobacz też: Lech Poznań umie grać w 1/8 finału Pucharu Polski. Tym razem rywal będzie wyjątkowy

Projekt koszulki autorstwa Bartosza Parysa czerpie inspirację z koloru feldgrau, co jest polowym odcieniem szarości, znanym również jako barwa mundurów powstańczych. To określenie wynika z faktu, że w Niemczech każdy poborowy zobowiązany był do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, co skutkowało tym, że mieszkańcy Wielkopolski przyjęli ubiór wzorowany na mundurach pruskiej armii Hohenzollernów, angażując się w walkę o region i zachodnią granicę. Wówczas panował chaos i dezorientacja, gdyż trudno było ustalić, po której stronie stać. W celu odróżnienia się od przeciwnika zaczęto używać polskich symboli, takich jak orzełki, biało-czerwone opaski i rozetki w kolorach narodowych, przypinane do płaszczy lub okrągłych czapek.

W takich koszulkach zagra Lech Poznań w niedzielnym meczu z Piastem Gliwice lechpoznan.pl

Na koszulce znajdziemy również te elementy. Z przodu umieszczony jest duży, wytłoczony orzeł w koronie utrzymany w odcieniu szarości, będący głównym symbolem powstania, używanym nadal na czerwonym tle flag. Nie zapomniano również o opasce. Na lewym rękawku widnieje biało-czerwona, a na prawym niebiesko-biała, nawiązująca do barw klubowych. Z przodu znajduje się herb Kolejorza, a poniżej wyhaftowany napis: "105. rocznica Powstania Wielkopolskiego". Z tyłu, na karku, umieszczony jest niewielki proporzec powstańczy z białym orłem na czerwonym tle, a niżej widnieje hasło: "Wszystkim Tym, co sięgnęli po broń". To cytat zaczerpnięty z literatury, który również oddaje hołd tym wszystkim, którzy ponad sto lat temu sięgnęli po broń i przyczynili się do ponownego włączenia Poznania oraz Wielkopolski do Polski, umacniając wówczas odzyskaną niepodległość.