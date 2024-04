Mercedes-Benz eCitaro G fuelcell i nowy Solaris Urbino. Czy to nowe autobusy we flocie MPK Poznań? Na razie to tylko testy

Kolejne nowe malowanie autobusów poznańskiego MPK? Nie tym razem. Poznańskie MPK jako pierwsze w Polsce testuje nowego mercedesa eCitaro G fuelcell. Szaro-błękitny, nieco futurystyczny autobus, będzie można spotkać na liniach 169, 185 i 190. Przetestujecie?

Nowy autobus w MPK Poznań?

Od soboty na poznańskich liniach 169, 185 i 190 można spotkać najnowszy autobus produkcji mercedesa. 18-metrowy Mercedes-Benz eCitaro G fuelcell jest wyposażony w baterie elektryczne i wodorowe ogniwo paliwowe, dzięki którym może przejechać bez doładowania nawet 400 km.

MPK Poznań jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który testuje nowego mercedesa. Na poznańskich ulicach można będzie spotkać go do 8 maja. Otrzymał tymczasowo numer boczny 1800, można go śledzić w aplikacji Czynaczas.pl.

Ogniwa paliwowe przyszłością transportu miejskiego?

Zdaniem Mercedesa ogniwa paliwowe doskonale uzupełniają się z bateriami autobusów elektrycznych. Sam wodór jest drogi, ale użycie go jako wspomagającego źródła energii, pozwala łatwo i stosunkowo tanio wydłużyć zasięg pojazdów. Działające przez cały czas ogniwo spalające wodór, w wyniku czego powstaje para wodna, ładuje baterie elektryczne, które są głównym źródłem energii do napędu autobusu.

MPK testuje też nowego Solarisa

Kolejnym autobusem testowanym obecnie przez MPK Poznań jest nowy, elektryczny, 18-metrowy Solaris Urbino IV w wersji "bezwieżowej". To sprawiło, że w środku jest więcej miejsca dla pasażerów. Solaris zastosował w nim baterie nowej generacji, które mają wydłużyć zasięg bez ładowania do 600 km, czyli zbliżonym do autobusów z silnikiem diesla.

On również wyróżnia się kolorem szarym, z żółtymi akcentami. Jego numer boczny to 1200 i również można namierzyć go w aplikacji Czynaczas.pl. Można go będzie spotkać na liniach 159 i 169 do 5 maja.

