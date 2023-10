Mężczyzna nagabywał dziewczynki w Poznaniu. Interweniowała policja

W czwartek, 19 października, do rodziców dzieci uczących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przyszła niepokojąca wiadomość. - Otrzymaliśmy informację od jednego z rodziców o zdarzeniu, które miało miejsce wczoraj (tj. 18 października) na przystanku MPK przy ulicy Wiedeńskiej - poinformowali przedstawiciele szkoły.

- Nastąpiła próba wciągnięcia dziewczynki do samochodu przez nieznane osoby. Sprawa została zgłoszona na policję. Proszę państwa o przeprowadzenie rozmowy na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia - napisano w wiadomości.

Policja: nie potwierdzamy próby uprowadzenia

- Otrzymaliśmy zgłoszenie z prośbą o interwencję. Mężczyzna, obcokrajowiec, próbował nawiązać w swoim języku rozmowę z dwoma dziewczynkami. Jedna z nich zadzwoniła do swojego taty, on skontaktował się z policjantami i na przystanku docelowym czekał już patrol - mówi Iwona Leszczyńska, oficer prasowy wielkopolskiej policji.

- Cała sytuacja zaczęła się na przystanku. Tam mężczyzna zaczął zagadywać do dziewczynki, ona wsiadła do autobusu, on wsiadł za nią. Próbował nawiązywać te rozmowę. W pojeździe była również koleżanka dziecka - opisała sytuację oficer prasowa.