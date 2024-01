Miał zabić matkę i ją okraść. Wkrótce poznamy wyrok w procesie 58-latka z Żydowa

- Nie ulega wątpliwości, że do zabójstwa doszło w wyniku rozboju. Oskarżony chciał wziąć pieniądze, które pokrzywdzona trzymała w słoiku. Użył wobec niej siły. Bił ją. Oskarżony wiedział, że matka jest stara i schorowana. Musiał zdawać sobie sprawę, że uderzając jej głową o kant meblościanki spowoduje jej śmierć

- argumentował prokurator.

Obrońca Szymon Ratajczyk wnosił natomiast o jego uniewinnienie.

- W żaden sposób nie udowodniono winy oskarżonego. To on - faktycznie - ujawnił ciało matki. Ale nie ma jednoznacznego dowodu, że on ją zabił