Miasto wynajmie 51 mieszkań w kamienicy na placu Bernardyńskim. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 listopada

Teraz ZKZL rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od obecnych najemców mieszkań komunalnych na mieszkania w tej kamienicy, przy czym trzeba zdążyć do 24 listopada 2023 roku.

- Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla obecnych mieszkańców zasobu komunalnego, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nie mają zaległości czynszowych wobec wynajmującego - zastrzega ZKZL. - Zgłoszenia będzie można składać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej spółki w zakładce www.zkzl.poznan.pl/placbernardynski w terminie do 24 listopada 2023 r. Osoby, które mają ograniczony dostępu do Internetu mogą zgłosić swoje zainteresowanie poprzez dostarczenie pisma do Biura Obsługi Klienta ZKZL przy ul. Matejki 57 lub do terenowych Punktów Obsługi Klienta. Pracownicy ZKZL będą kontaktować się telefonicznie z osobami, które zgłosiły lub zgłoszą swoje zainteresowanie mieszkaniem w tej kamienicy.