Mikroapartamenty czy patodeweloperka? Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Polsce! Rekordzista ma niecałe 8m²! Zobacz zdjęcia

Mikroapartamenty czy patodeweloperka?

Od 12 do 22 m² – tyle najczęściej mają kawalerki, które można znaleźć na rynku nieruchomości. Dla jednych to jeden średniej wielkości pokój, dla innych metraż całego mieszkania, zawierającego kuchnię, łazienkę i sypialnię. Jak się okazuje, to jednak nie jest ostatnie słowo deweloperów, dlaczego? Bo da się stworzyć jeszcze mniejszy lokal.

Głównym atutem mikrokawalerek jest ich lokalizacja. Zlokalizowane zazwyczaj w centrach miast, umożliwiają łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej, kultury i rozrywki. Co więcej, mniejsza przestrzeń mieszkalna to niższe koszty utrzymania, co jest istotnym argumentem dla wielu osób decydujących się na zakup bądź wynajem.