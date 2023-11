Miliony do wydania! Są wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Oto zwycięskie projekty

Z roku na rok liczba głosujących w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego spada. W tegorocznej edycji oddano 60 817 głosów. Dla porównania dwa lata temu podczas PBO 2022 frekwencja była o wiele wyższa - wówczas poznaniacy oddali 85 150 głosów.

- Z roku na rok decyzją radnych dajemy mniej pieniędzy na promocję. W tym roku poświęciliśmy na to 62 tys. zł. W zeszłym ponad 73 tys. zł. To też przekłada się na spadek we frekwencji - ocenił dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.