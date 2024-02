Młody zawodnik Lecha Poznań włączony do kadry pierwszego zespołu. Trener widzi w nim ogromny potencjał. "Może wystąpić już za tydzień"

17-letni pomocnik bardzo dobrze zaprezentował się przeciwko słoweńskiemu NK Maribor (3:0), kiedy zaliczył sporo kapitalnych indywidualnych akcji.

- Ma wielki potencjał motoryczny. Musimy go oczywiście jeszcze pod tym względem rozwinąć. Ma fajne warunki fizyczne, ale czeka go dużo pracy technicznej. Oczywiście, dzisiaj może już grać, może np. wystąpić za tydzień przeciwko Zagłębiu Lubin w lidze. Natomiast, żeby wejść na poziom i zbudować historię taką, jak inni nasi wychowankowie, którzy grają w ligach TOP 5, to musi wciąż włożyć dużo pracy. Ale jest w pierwszym zespole i zostało to jasno zakomunikowane. Nie jest tu dlatego, że jest młody i jest z Akademii, tylko dlatego że na to zasługuje