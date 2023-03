Motor Show 2023 w Poznaniu. Jaki będzie program? Zapowiedziano wiele nowości. Jakie marki będą na targach?

- Zarażamy pasją do motocykli od najmłodszych lat - i to właśnie jest nasza idea. Małe pit bike, większe terenowe dirt bike, coraz popularniejsze elektryki. Nie ważne czy na off-roadzie, czy na asfalcie. Liczy się miłość do dwóch kółek. Uczymy bezpiecznych nawyków, przekazujemy wiedzę, działamy wielotorowo. Wszystko po to, by tworzyć społeczność i przekazywać naszą pasję dalej. Just Ride! - mówi Łukasz Pawlikowski.