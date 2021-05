MPK Poznań: Trudny środowy poranek. Dwie kolizje oraz uszkodzona zwrotnica. Tramwaje jeździły objazdami

Wielkie korki na Naramowicach: "w 40 minut przyjechałem jakieś 100 metrów". Już są nowe zmiany w organizacji ruchu!

Wielki korki towarzyszą od soboty kierowcom na Naramowicach. To efekt zmiany organizacji ruchu w związku z rozpoczynającą się przebudową ul. Łużyckiej. W poniedziałek 17 maja, od rana na miejscu był miejski inżynier ruchu. Po porannym wielkim korku sytuacja się rozładowała, można było jeszcze przed południem przejeżdżać. Miasto jednak zarządziło wprowadzenie nowych zmian, by nie dopuścić do kolejnej odsłony korków.