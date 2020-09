MPK Poznań: Uwaga, awaria! Nie można kupić biletów ZTM dla uczniów

Do 30 września uczniowie z Poznania mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie (muszą mieć przy sobie legitymację szkolną). Od 1 października muszą już mieć bilety. ZTM Poznań przygotował dla nich specjalną ofertę - bilety w cenie 60 zł ważne od 1 października 2020 r. aż do 30 września 2021 r. Kto kupi go w miarę szybko w Punktach Obsługi Klienta ZTM, może otrzymać za darmo promocyjną smycz z holderem na kartę PEKA (do wyczerpania zapasów).

- Bilet dla uczniów szkół podstawowych kosztuje 60 zł na całą sieć – informuje ZTM. - Do jego nabycia potrzebna jest imienna karta PEKA ucznia oraz legitymacja szkolna podstemplowana na rok szkolny 2020/2021. Z tego rocznego biletu specjalnego mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniami międzygminnymi. Bilet będzie obowiązywał od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D, czyli na wszystkie linie ZTM.