MPK Poznań: Tramwaje nie jeżdżą ul. Dąbrowskiego. Rozpoczął się remont torowiska

Od wtorku, 1 września, tramwaje jadą już trasami do pętli Wilczak, Połabska i Piątkowska, do tego otwarta jest już nowa trasa tramwajowa do pętli przy ul. Unii Lubelskiej. Za to zamknięte jest torowisko przy ul. Dąbrowskiego, od ul. Roosevelta do ul. Żeromskiego.