Poznań: Nowa Naramowicka i tramwaj na Naramowice nie podzielą dzielnicy - sąsiednie ulice będą przejezdne

Obecnie prace koncentrują się głównie na zamkniętym odcinku ul. Naramowickiej, tzn. od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Lechickiej i Naramowickiej. Teren budowy, zwłaszcza w rejonie ul. Naramowickiej, jest ogrodzony, zatem mieszkańcy nie mogą swobodnie poruszać się i parkować w sąsiedztwie prowadzonych prac. Za to patrząc na udostępnione wizualizacje terenu, przedstawiające inwestycję po zakończeniu budowy, mogą zobaczyć, że równolegle do nowej ulicy z torowiskiem poprowadzone są jezdnie z prostopadłymi dojazdami do posesji i do ulic odbiegających od obecnej Naramowickiej. Nie będzie więc tak, że tramwaj będzie barierą przecinającą Naramowice.