Zmiany w prawie o ruchu drogowym: Nie będzie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy, zaoszczędzimy też na rejestracji pojazdu. Od kiedy?

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją Prawa o ruchu drogowym. Jej zapisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, przy czym niektóre z nich, dotyczące np. karty pojazdu i nalepki na szybę z numerem rejestracyjnym, co regulują odrębne przepisy - jeszcze później.

Najważniejszą nowością jest zniesienie konieczności noszenia przy sobie prawa jazdy. Dotąd kierowca prowadzący pojazd musi mieć pod ręką dokument prawa jazdy i okazać go przy okazji kontroli drogowej. Po wejściu zmian w życie, nie będzie musiał go wozić w portfelu, a będzie mógł pozostawić go w domu, wraz z dowodem rejestracyjnym. Policjant zatrzymujący go do kontroli, dane z prawa jazdy uzyska kontaktując się z centralną ewidencją kierowców.