MPK Poznań: W Poznaniu można przewozić autobusem i tramwajem hulajnogę, ale jest jeden warunek

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia. 35-latek wsiadł do autobusu w Jeleniej Górze razem z dwoma córkami w wieku 8 i 14 lat. Miał ze sobą hulajnogę elektryczną i kierowca nakazał mu opuścić z nią pojazd, bo ich przewóz jest w Jeleniej Górze zabroniony, co miejscowy ZTM tłumaczy tym, że hulajnoga elektryczna jest uznawana za przedmiot niebezpieczny. Posiada bowiem akumulator, który może wybuchnąć.

Czy w Poznaniu również nie można przewozić hulajnóg pojazdami komunikacji miejskiej?

- Z hulajnogami generalnie jest problem, bowiem ich status wciąż nie został określony prawnie. Ustawa o UTO (urządzeń osobistego transportu - przyp. red.) wciąż nie powstała - wyjaśnia Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.