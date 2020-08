Na placu Wolności stanął "Znikający mur". To interaktywna instalacja stworzona przez Instytut Goethego - zobacz zdjęcia

Są to fragmenty piosenek m. in. The Beatles czy Scorpions, cytaty z ulubionych filmów, wierszy i powieści zarówno należących do kanonu literatury (Dante, Goethe, Jane Austen, jak i współczesnych pisarek - Herty Müller i Olgi Tokarczuk), dzieł filozoficznych i wypowiedzi słynnych polityków jak Wilston Churchill, czy Tadeusz Mazowiecki. Na klockach znalazł się również głośny apel aktywistki Grety Thunberg.