Najlepszy ginekolog w Poznaniu 2023: 15 lekarzy najbardziej polecanych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. RANKING

Każdej kobiecie zależy, aby znaleźć dla siebie dobrego ginekologa, który będzie miał odpowiednie podejście do swoich pacjentek. To szczególnie ważne ze względu na specyfikę tej specjalizacji lekarskiej. Wiele kobiet wstydzi się wizyty u ginekologa, co często wynika z bolesnych przeżyć, nieprzyjemnych doświadczeń czasem będących echem swoich pierwszych wizyt u lekarza.