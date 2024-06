Najnowocześniejszy SOR w Wielkopolsce działa już 10 dni. Oddział ratunkowy w CZSK w Poznaniu przyjął ponad 1000 osób

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny to inwestycja, na którą czekali nie tylko Poznaniacy, ale i Wielkopolanie. Placówka łączy ze sobą dawne szpitale zlokalizowane przy ul. Długiej, Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego w Poznaniu. Przenosiny lecznic ze starych budynków do dwóch nowych modułów trwały od 19 kwietnia do 6 maja.