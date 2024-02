Napastnik Lecha Poznań: Przystępuję do tej rundy z dobrym nastawieniem

Filip Szymczak, najlepszy strzelec Lecha Poznań w okresie przygotowawczym, przed startem ekstraklasy opowiada o swoich celach, formie i o tym, co chce osiągnąć w rozpoczynającej się w weekend wiosennej części rozgrywek

Trener Mariusz Rumak w jednym z pierwszych wywiadów po objęciu zespołu, stwierdził, że Lecha Poznań nie stać na marnowanie potencjału takich talentów jak Afonso Sousa i Filip Szymczak. Zapowiadał, że zrobi wszystko, by ustabilizować waszą formę, byście dobrze funkcjonowali w drużynie. Czujesz to zaufanie?

- Na pewno to się zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem. Każdy zaczął przygotowania w białą kartą. Na pewno te przygotowania były intensywnym czasem i myślę, że to zadziała na moją korzyść, bo pokazałem, że jestem jakościowym zawodnikiem i teraz chcę to podtrzymać w nadchodzących miesiącach.

Przed inauguracją ligi wiele mediów już napisało, że brak w pierwszym meczu z Zagłębiem kontuzjowanego Mikaela Ishaka i pauzującego za kartki Krisoffera Velde, to dla Lecha Poznań nie tylko osłabienie, a wręcz katastrofa. Jak ty podchodzisz, do takich opinii?

- Powiem szczerze, że ostatnio odciąłem się od mediów i teraz też nie chcę zaprzątać sobie głowy takimi spekulacjami. Z taką opinią jednak nie mogę się zgodzić. Mamy wartościową i dobrą kadrę więc, nieszczęście jednych może oznaczać szansę dla drugich. Myślę, że każdą pozycję mamy dobrze obsadzoną. Jeśli kogoś zabraknie w jakimś meczu, to okazję do gry dostanie kolega. Damy radę niezależnie od tego, kto pojawi się na boisku.

W zimowym okresie przygotowawczym byłeś zdecydowanie najlepszym strzelcem Lecha Poznań. Zdobyłeś pięć goli. Co to znaczy dla ciebie?

- Można oczywiście powiedzieć, że to tylko sparingi, ale dla mnie to potwierdzenie dobrej dyspozycji. Nie chcę, by zabrzmiało to arogancko, ale uważam, że metal jest w piłce bardzo ważny. Powracam po kontuzji, ciężko pracowałem, by się odbudować, by w polu karnym powróciła ta pewność siebie, którą potrzebuje każdy napastnik. Dlatego myślę, że tymi bramkami, udowodniłem, że zasługuję na minuty, których mam nadzieję, że będzie zdecydowanie więcej niż w rundzie jesiennej. Na pewno wiosną będę chciał podtrzymać tę dobrą dyspozycję z okresu przygotowawczego.

Można powiedzieć, że był to twój najlepszy okres przygotowawczy? Bo przecież w ubiegłym roku nabawiłeś się kontuzji w starciu kadry młodzieżowej z Austrią i to miało wpływ na całe rozgrywki.

- Czy najlepszy? Uważam, że jeden z lepszych, bo wcześniej, za kadencji trenera Żurawia też strzelałem bramki w Turcji, choćby z Dynamem Moskwa. Ale rzeczywiście teraz czuję się naprawdę bardzo dobrze. Mam na myśli tutaj nie tylko sprawy zdrowotne, ale też formę fizyczną. Jak już powiedziałem, do ligi jestem dobrze przygotowany i liczę, że przełoży się to na rezultaty w meczach o punkty.

Jakie są twoje indywidualne cele na tę rundę?

Nie chcę na siebie nakładać jakąś dodatkową presję, w takiej postaci, że muszę zdobyć tyle i tyle bramek. Na pewno liczę na to, że będę więcej grał, bo nie mogę być zadowolony z tych minut, które rozegrałem jesienią. Zaliczyłem w sumie na trzech frontach 21 meczów, ale jak się wchodzi w końcówkach na parę minut, to na dłuższą metę staje się to irytujące i tak się momentami czułem. Ktoś może powiedzieć, że każda minuta jest cenna, ale mierzę znacznie wyżej, chcę grać jak najwięcej i dokładać kolejne liczby. Jeśli się spojrzy, że mam dwie bramki, kilka asyst, wywalczyłem dwa karne, to może się wydawać, że nie jest wcale tak źle. Mnie jednak to nie satysfakcjonuje.

Po pięknym golu w meczu z Radomiakiem, był pucharowy pojedynek z Zawiszą, w którym miałeś udział we wszystkich bramkach i potem coś się zacięło. Też takie masz wrażenia?

Wyjeżdżałem na kadrę U-21 tam też grałem dobrze, ale zabrakło kontynuacji w postaci regularnych występów. Nie mam do nikogo pretensji, ale trudno jest złapać pewność siebie i regularność, kiedy wchodzi się na ostatnie minuty. Teraz jestem na innym etapie. Dobrze przepracowałem ten okres, wchodzę z dobrym nastawieniem w tę rundę i mam nadzieję, że będzie to dobrze wyglądało.

Na jakiej pozycji siebie teraz widzisz? Środek ataku czy raczej skrzydło, na którym też już występowałeś?

Po tych sparingach chyba jasno określiło się, że jestem "9". Wiadomo, że w Lechu trudno się przebić na tej pozycji, dlatego, gdy dobrze prezentowałem się na treningach, dostawałem szansę na innych pozycjach, ale choć starałem się dawać z siebie wszystko, to najbardziej komfortowo czuję się na środku ataku. Mam zamiar udowodnić, że wychowanek też może sobie dobrze poradzić na "9" i wypłynąć dalej.

Pojawiły się deklaracje, że Lech Poznań walczy o mistrzostwo i Puchar Polski. Też możesz potwierdzić, że to jest w waszym zasięgu?

Nie chciałbym niczego deklarować, myślę, że swoje cele można realizować też bez głośnych haseł. Naprawdę dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i myślę, że jeśli konsekwentnie wykonywać będziemy swoją robotę, bo dużo zmieniliśmy w naszej grze, to powinno to iść w dobrą stronę. Wszystko jest przed nami, jesteśmy na 3. miejscu w lidze, gramy w pucharze. Nastroje w drużynie są bardzo dobre. Liczymy na dobry start, na zwycięstwa, za którymi pójdzie też walka o tytuły.

