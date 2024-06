Nie będzie linii kolejowej z Konina do Łodzi? Ministerstwo Infrastruktury nie rozważa zmiany koncepcji budowy linii kolejowej Konin – Turek

- Dopóki nie usłyszę twardego "nie" ze strony ministra infrastruktury, należałoby spróbować wrócić jeszcze do koncepcji połączenia Konina, przez Turek, z Łodzią, czy do Poddębic, czy w jakiś inny sposób, bo wtedy ten przebieg miałby sens. Skracałby drogę z Poznania do Łodzi, łączyłby Turek w ramach sieci ogólnopolskich – ocenił marszałek.