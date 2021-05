Nie żyje mężczyzna w Ostrowie Wielkopolskim. Prawdopodobnie został pobity. Policja zatrzymała jednego podejrzanego. Ma być sekcja zwłok SR

We wczesnych godzinach nocnych 25 maja 2021 r. doszło do pobicia mężczyzny, na skutek którego zmarł. Nie było widać żadnych obrażeń zewnętrznych, dlatego ciało przekazano do sekcji zwłok Policja zatrzymała jednego podejrzanego. Sprawę wyjaśnia prokuratura.