Niebezpieczne zdarzenie w Obornikach. Wjechała autem na prywatną posesję. W aucie znajdował się niemowlak! Natalia Szewczyk

We wtorek około godziny 17:20 w Obornikach z nieznanych przyczyn kierująca fordem uderzyła w płot i wjechała na prywatną posesję KPSP w Obornikach Zobacz galerię (7 zdjęć)

We wtorek, 2 kwietnia około godziny 17:20 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta prowadząca forda wypadła z drogi i uderzyła autem w płot okalający prywatną posesję w Obornikach. W aucie znajdowało się także niemowlę. Oboje zostali przetransportowani do szpitala.