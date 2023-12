Niebezpieczny wypadek na jeziorze Powidzkim. Wywróciła się żaglówka z trzema osobami na pokładzie. Byli skrajnie wycieńczeni! Marcin Maliński

O krok od tragedii na jeziorze Powidzkim. Trzy osoby podczas świątecznego żeglowania wpadły do wody. Ich żaglówka przewróciła się masztem do dołu. Na szczęście wszyscy dopłynęli do brzegu, choć do pokonania mieli nie mały dystans.