Niedługo rusza rekrutacja do podstawówek w Poznaniu. Czy wszystkie dzieci będą mieć swoje miejsca? Jakie są kryteria dla rodziców?

Rekrutacja do szkół podstawowych rusza 8 kwietnia!

Rekrutacja w publicznych szkołach podstawowych na terenie Poznania rusza już niedługo. Złożyć wniosek o przyjęcie do placówki będzie można między 8 a 24 kwietnia, więc już za kilka dni. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 12:00, a potwierdzenie przez rodzica kandydata woli, by ten chodził do danej szkoły musi odbyć się między 30 kwietnia a 8 maja 2024 roku.