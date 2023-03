Niezwykła budowla stała kiedyś w centrum Poznania. Była inspiracją dla filmu science fiction. Tak wyglądała Wieża Górnośląska

Po zakończeniu budowy m.in. Zamku Cesarskiego i Teatru Wielkiego, w stolicy Wielkopolski powstała górująca nad okolicą Wieża Górnośląska. Wybudował ją w 1911 roku niemiecki architekt, Hans Poelzig. Miała uświetnić Wschodnioniemiecką Wystawę Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa, pierwsze takie wydarzenie organizowane w Poznaniu, a zarazem być kolejnym dowodem na osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne Niemiec na tym terenie. Po wystawie zaopatrywała w wodę mieszkańców Jeżyc i Łazarza, działała w niej też restauracja. Ze względu na wątpliwe walory estetyczne i niską użyteczność nie przypadła jednak go gustu mieszkańcom miasta.

Tak wyglądała Wieża Górnośląska. Stała się ówczesnym symbolem Poznania:

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawił się pomysł wyburzenia wieży. Okazało się to jednak zbyt kosztowne. W grę wchodziły bowiem nie tylko koszty rozbiórki obiektu, ale i znalezienia innego sposobu na zaopatrzenie okolicy w wodę. Pozostała więc na swoim miejscu. Organizowano w niej wystawy, imprezy sportowe, była też jednym z budynków, w których odbył się pierwszy Targ Poznański, impreza przekształcona później w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kompleks rozbudowywano o kolejne obiekty i hale. To własnie tam miała miejsce Powszechna Wystawa Krajowa, która przyciągnęła do Poznania 4,5 miliona ludzi z całego świata.