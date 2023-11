Nowe ekologiczne autobusy w Poznaniu. Wiemy, gdzie będą kursować!

Wodorowe Solarisy są pojazdami z napędem elektrycznym, z wodorowym ogniwem paliwowym, które przetwarzając wodór ze zbiorników ulokowanych na dachu na prąd, jest czymś w rodzaju elektrowni dla autobusu. Autobus nie produkuje spalin, a efektami reakcji chemicznej w ogniwie jest ciepło i woda.

- Autobusy sukcesywnie są wprowadzane do obsługi ruchu liniowego - mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań. - Są i będą kierowane przede wszystkim na linie funkcjonujące we wschodniej części miasta. Jednak z uwagi na to, że autobusy z napędem wodorowym charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem, mogą kursować na każdej linii komunikacyjnej.