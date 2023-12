7 grudnia 2023 roku Aquanet otrzymał decyzję od prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu nowej taryfy za wodę i ścieki. Co to oznacza? Dokładnie to, że niedługo zapłacimy więcej.

Przedstawiciele Aquanetu są zadowoleni z decyzji.

- To dla nas ważne, gdyż pozwoli na świadczenie usług w standardzie, do którego się zobowiązaliśmy. Przyznanie nowych taryf umożliwi nam realizację zadań, które zostały wstrzymane z uwagi na konieczne oszczędności

- informuje Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa Aquanet.