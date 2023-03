Nowe twarze na treningu pierwszej drużyny Lecha Poznań! Wśród nich najskuteczniejszy zawodnik drugiej drużyny Kolejorza

W ubiegłym tygodniu z pierwszą drużyną trenowali Ksawery Kukułka, Norbert Pacławski i Mikołaj Tudruj, Maksym Pietrzak, Dawid Ławniczak oraz Aleksander Nadolski. Do sześciu graczy z Akademii, dołączyło dwóch kolejnych. Są to Bartosz Tomaszewski, który powrócił do zdrowia i wystąpił w sobotnim spotkaniu w Centralnej Lidze Juniorów z Rakowem Częstochowa (2:0) oraz Filip Wilak, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski U-20.

19-letni skrzydłowy jest w bardzo dobrej formie - strzelił pięć bramek w ostatnich czterech spotkaniach. Jego postawa została zauważona przez sztab szkoleniowy pierwszej drużyny Lecha Poznań i holenderski szkoleniowiec postanowił się mu przyjrzeć. Wyżej wymienieni, młodzi lechici będą mieli okazję trenować z pierwszym zespołem do środy.