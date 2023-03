Czy Lecha II Poznań stać na walkę o miejsca barażowe? KKS Kalisz przed wielką szansą. W III lidze dojdzie do derbów Wielkopolski

Na co stać rezerwy Lecha Poznań?

Lechici w ostatnim meczu, po trafieniach Filipa Wilaka oraz Szymona Pawłowskiego zremisowali z walczącą o awans Polonią Warszawa (3:3). W ten weekend czeka ich kolejne, wymagające starcie. Podopieczni Artura Węski zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Elbląg, która zajmuje 4. pozycję w tabeli i ma jedynie cztery punkty straty do lidera. Ostatnie starcie, pomiędzy tymi dwoma drużynami zakończyło się bezbramkowym remisem. Warto zauważyć, że rezerwy Lecha Poznań bardzo często remisują z zespołami, które są w górnej połowie tabeli i tym samym zawodnicy trenera Artrua Węski są trzecią najczęściej remisującą drużyną na drugim poziomie rozgrywkowym. Najbliższy rywal rezerw ma na koncie najwięcej remisów w lidze, bo aż 11.

Starcie pomiędzy Olimpią Elbląg a Lechem II Poznań odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 16:00. Sobotnie spotkanie będzie bardzo istotne w kontekście celów lechitów w obecnym sezonie. Rezerwy Lecha Poznań maja siedem punktów przewagi nad strefą spadkową i aż dziesięć "oczek" straty do miejsc, które gwarantują grę w barażach o awans do pierwszej ligi. Jeśli podopieczni Artura Węski chcą realnie myśleć o awansie muszą wygrać najbliższe spotkanie i być zespołem lepiej zorganizowanym w defensywie. W ostatnich czterech spotkaniach młodzi lechici stracili aż osiem bramek, z czego sześć na wyjeździe. Warto zaznaczyć, że lechici mają wraz z "Dumą Kalisza" do rozegrania zaległe spotkanie, ze względu na minioną przerwę reprezentacyjną.