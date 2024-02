Nowi dyrektorzy Caritas Poznań opowiadają o wyzwaniach. "Będziemy tworzyć nową placówkę dla seniorów"

Czy ta nobilitacja jest zaskoczeniem? Jak wyglądały kulisy uzyskania nowego stanowiska?

Ks. Karol Maciejak - Jestem księdzem, który pracował w duszpasterstwie przez 12 lat. Właściwie 1 stycznia otrzymałem pierwszy telefon, gdzie zaczęły się rozmowy dotyczące tego, jak to wszystko widzę. Było to zaskoczenie, ponieważ zawsze posługę kapłana postrzegałem jako pracę w duszpasterstwie na parafii, w grupie duszpasterskiej, praca w szkole, no i gdzieś tam w kolejności bycie proboszczem i tak dalej. Nie spodziewałem się, nie myślałem nigdy o tym, zdecydowanie, że zostanę dyrektorem Caritas. Ta nominacja jest dla mnie zaskoczeniem.

Czy trudno jest "wejść w buty" poprzedniego dyrektora? Wiadomo, że był tu długo i zrobił dużo dobrego dla tego miejsca.

Ks. Karol Maciejak - To zdecydowanie trudne zadanie, ponieważ Caritas jest na tyle rozwinięta, że tych działań jest naprawdę sporo. "Wejście w buty" będzie polegało przede wszystkim na zapoznaniu się z tym, w jaki sposób już to wszystko funkcjonuje. Daję sobie na początku czas na to, żeby zapoznać się z tym co dzieje się w Caritas i jak to funkcjonuje. Kontynuowanie dzieł, które są już rozpoczęte, ale także wejście w te nowe działania i przestrzenie, które są planowane.