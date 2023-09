Nowy akademik w Poznaniu już otwarty! Meteor ma swoje przedszkole, minimarket i siłownię. Zobacz zdjęcia

- Kilka lat temu Samorząd Studencki na sąsiednim Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa organizował debatę na temat przestrzeni Kampusu Morasko. Jak wszyscy wiemy, od wielu lat trwa dyskusja w naszym mieście na temat zasadności ulokowania w tym miejscu kampusu. Czasu już nie cofniemy, mój pogląd też pewnie jest znany. Ale pamiętam, że na tej dyskusji wśród studentów panowało takie przekonanie, ze skoro już jest ten kampus i go nigdzie nie przeniesiemy, to zróbmy coś, żeby ta przestrzeń tętniła życiem po godzinach zajęć. Z pewnością z tego punktu widzenia ta decyzja władz uniwersyteckich o ulokowaniu tutaj akademika jest jak najbardziej sensowna. Z perspektywy osób uczących się na tych wydziałach to na pewno jest dobry ruch. Gratuluję uniwersytetowi także determinacji. Mam nadzieję, że tutaj będą też podejmowane jeszcze inne działania, w które miasto będzie się mogło włączyć. Żeby to życie w tym miejscu mogło kwitnąć oraz żeby kojarzyło się akademickością, z otwartością - stwierdził Wiśniewski.