Nowy balon stanął przy stadionie Lecha Poznań. Przyczynili się do tego kibice

Nowy balon stanął przy stadionie Lecha Poznań

Akademia Lecha to miejsce, gdzie kształcili się tacy piłkarze jak Kamil Jóźwiak, Robert Gumny, Jakub Kamiński, Karol Linetty, Filip Marchwiński, Tymoteusz Puchacz, Jakub Moder i wielu innych. To tu eksperci od pracy z młodzieżą mają do dyspozycji nowoczesny ośrodek we Wronkach i regularnie dostarczają kolejne talenty do młodzieżowych i seniorskich reprezentacji Polski.

