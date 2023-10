Rezerwy Lecha Poznań szorują po dnie. Czy młodym lechitom uda się wydostać ze strefy spadkowej? Przed nimi mecz z Hutnikiem Kraków

Czas na przygotowanie

W ostatnim czasie trener Artur Węska nie miał zbyt wiele czasu, by poukładać zespół. Wyjazdy młodych zawodników na kadrę, czy też ich udział w UEFA Youth League z całą pewnością w tym mu nie pomogły. 34-letni szkoleniowiec, podczas sesji treningowych miał do dyspozycji zaledwie kilku zawodników. Teraz, po porażce w młodzieżowej Lidze Mistrzów czasu na przygotowanie będzie więcej i być może, pomoże to poukładać zespół.