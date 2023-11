Nowy dworzec w Poznaniu przecieka! Czarne wiadra stały się symbolem "zatonięcia chlebaka". Interweniowali radni

Dlaczego nowo utworzony młodzieżowy sejmik, a konkretniej radni z komisji transportu w pierwszej kolejności zajęli się budynkiem poznańskiego dworca?

- Każdy, kto do Poznania dojeżdża do szkoły i nie tylko spędza dużą część życia na poznańskim dworcu głównym. To już jest swego rodzaju subkultura. Poznałem ją, kiedy sam dojeżdżałem do Poznania – opowiada radny.