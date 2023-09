Nowy rozkład jazdy MPK Poznań. Autobusy zamiast częściej, jeżdżą rzadziej. Dlaczego?

Jeden z naszych czytelników podczas porannej podróży doznał niemałego zaskoczenia. Na przystanku okazało się, że częstotliwość kursowania linii autobusowej, którą codziennie dojeżdża do pracy, nagle została zmniejszona. Sytuacja dotyczyła linii 175. Umożliwia ona mieszkańcom Świerczewa dojazd do węzłów przesiadkowych na Dębcu i Górczynie.

- Wcześniej nie było żadnych informacji o zmianach. Autobus, który latem jeździł co 15 min., w roku szkolnym kursuje co 20 min.

- przekazuje czytelnik, nazywając sytuację kuriozalną.

Zapytaliśmy ZTM Poznań, z czego wynikają takie zmiany i czy objęły one także inne linie autobusowe w Poznaniu.

- Razem z wejściem w życie podstawowego rozkładu jazdy wprowadzone zostały korekty częstotliwości kursów w dni robocze na liniach: nr 149 (z co 30 min. na co 40 min.), nr 175 (z co 15 min. na co 20 min.) i nr 179 (z co 25 min. na co 30 min.)