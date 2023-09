Tour de Poznań. Najdłuższa linia tramwajowa wciąż będzie kursowała. Czy "siódemka" ciągle się spóźnia?

Tour de Poznań wciąż kursuje

- Wydłużone kursy wprowadzono od 13 maja. Za wprowadzeniem czasowej zmiany przemawiały względy praktyczne i techniczne. Podczas remontu trasy Kórnickiej konieczne było dopasowanie liczby linii tramwajowych przebiegających ulicą Zamenhofa do zapotrzebowania pasażerskiego oraz możliwości przepustowych tej trasy, tak aby nie dochodziło do zatorów tramwajowych

"Siódemka" ciągle się spóźnia?

Pasażerowie mieli szereg zastrzeżeń do zmian wprowadzonych przez poznański ZTM. Mieszkańcy Winograd stracili bezpośrednie tramwajowe połączenie z poznańskim dworcem głównym. Dodatkowo mieli oni wątpliwości co do punktualności. "Siódemka", której trasa liczy aż 17,7 kilometra, obsługuje obecnie niemal wszystkie tramwajowe węzły przesiadkowe, w tym Most Teatralny, czy ronda na prawym brzegu Warty.