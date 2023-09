Nowy rozkład jazdy na PKP - już jest wprowadzony, obowiązuje od 3 września do 11 listopada

Od września zaplanowaliśmy kolejny skład do obsługi połączenia na trasie Lublin Główny - Poznań Główny. IC Koziołek dołączy do składów IC Lubuszanin, oraz IC Górski. Będzie trzecim pociągiem kursującym bezpośrednio pomiędzy stolicami województw wielkopolskiego i lubelskiego. Pociąg będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomiu. Około 20-minutowemu skróceniu ulegnie także czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym - podaje Radio Poznań - Na większości linii wprowadzane zmiany są niewielkie. Wyjątkiem są dwa połączenia na linii Poznań - Gniezno, które od dziś kursują w skróconej relacji Poznań - Pobiedziska. To pociągi o 10:49 i 15:59 z Poznania, oraz o godzinie 12:19 i 17:38 z Pobiedzisk. Ze względu na koniec prac modernizacyjnych wydłużono relację pociągu Poznań - Września, który pojedzie teraz do Konina. Z Poznania skład wyruszy o godzinie 15:05, a z powrotem z Konin pociąg pojedzie o godz. 16:50.