Nowy trener Lecha Poznań wylądował! Od razu udał się na Enea Stadion

Na poznańskim lotnisku oczekiwały na niego klubowe media oraz kierownik działu sportu Wojciech Tabiszewski. Trener szybko został przywitany, spakował walizki do samochodu i szybko udał się do siedziby klubu, gdzie dopnie szczegóły kontraktu i podpisze umowę z klubem.

Zastąpi on tymczasowego trenera - Mariusza Rumaka - który prowadzi zespół Lecha Poznań od grudnia. Dla aktualnego szkoleniowca Kolejorza to druga przygoda w pierwszej drużynie Niebiesko-Białych. Tej kadencji nie może zaliczyć do udanych. Poznaniacy w piłkę grają fatalnie, a ostatnia porażka z Legią Warszawa po dwóch samobójczych trafieniach (Blazicia i Salamona) była tego najlepszym dowodem i doskonałym podsumowaniem sezonu w wykonaniu Kolejorza. Na 39 punktów do zgarnięcia wiosną, Lechowi udało się zdobyć zaledwie 19 (śr. 1,46 punktu na mecz).