O krok od tragedii! Karetka utknęła między szlabanami w Chodzieży. Kierowca nie zdążył zjechać przed opuszczeniem zapór, a nadjeżdżał pociąg

Końcowe sekwencje tego zdarzenia zdążył nagrać jeden z przypadkowych świadków. Filmik trafił do sieci, na profil FB "Chodzieżacy" - można go obejrzeć tutaj.

- Po zauważeniu nagrania w internecie, chodzieska policja wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Nie słyszałem, aby zgłoszenie o tej sytuacji nadeszło od obsady karetki. Ustaliliśmy, jak doszło do tej sytuacji, jak pojazd znalazł się między szlabanami. Karetka jechała do chorego w sąsiednim powiecie. Miała włączone sygnały uprzywilejowania. Nie zdążyła zjechać przed opuszczeniem zapór. Kierowca karetki ma duże doświadczenie w swej pracy, jednak powziął ryzykowną, niewłaściwą z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym decyzję. Zamiast wyłamać barierkę, zaczął manewrować samochodem i ustawiać go wzdłuż szlabanu. Na szczęście, do zderzenia z pociągiem nie doszło, nikt nie odniósł obrażeń - przekazał nam mł. asp. Dariusz Szęfel z chodzieskiej komendy policji.