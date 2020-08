O włos od tragedii! Ciężarówka jechała pod prąd na trasie S5. Kierowcy musieli uciekać z jezdni. O sprawie powiadomiono policję

Do niezwykle groźnej sytuacji doszło we wtorek, 25 sierpnia wieczorem na trasie S5 w kierunku Poznania. Po godzinie 22 policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że ciężarówka jadąca w kierunku Poznania jedzie pod prąd na trasie S5 w okolicach Leszna. Do naszej redakcji trafiło nagranie, na którym widać też jak kierowcy muszą uciekać przed pędzącą z naprzeciwka ciężarówką.