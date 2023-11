Obywatel Ukrainy odpowie za rozbój na kobiecie w Wielkopolsce. Akt oskarżenia trafił do sądu

– Używając przemocy dokonał na jej szkodę rozboju w ten sposób, że po użyciu gazu łzawiącego podduszał ją, szarpał i próbował obezwładnić przy użyciu paralizatora. Następnie, gdy kobieta ukryła się w łazience, zabrał portfel z pieniędzmi w wysokości 1650 zł, telefony komórkowe marki Samsung i iPhone. To skutkowało powstaniem szkody w kwocie łącznej 2300 zł

W pewnym momencie doszło między nimi do szarpaniny, mężczyzna zażądał wydania pieniędzy.

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w jednym z mieszkań w Krotoszynie. Na spotkanie z około 30-letnią kobietą, świadczącą usługi seksualne, przyszedł 27-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy.

Jeszcze tego samego dnia 27-latek został zatrzymany 30 kilometrów od miejsca zdarzenia. W samochodzie, którym jechał, znaleziono rzeczy ukradzione kobiecie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Usłyszał zarzut dopuszczenia się rozboju, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Wobec mężczyzny od początku stosowany jest areszt tymczasowy ze względu na brak stałego miejsca zamieszania w Polsce.

(PAP)