Obywatelskie zatrzymanie w Święciechowie. Kierowca z Rawicza miał 3,5 promila alkoholu i chciał dalej pić za kierownicą

Młody mężczyzna włączając się do ruchu zauważył jadącego volkswagena z uszkodzonymi dwoma oponami. Ten fakt zwrócił jego uwagę i pojechał za samochodem, który zatrzymał się na Rynku. Kiedy świadek podszedł do auta okazało się, że za kierownicą siedzi nietrzeźwy mężczyzna, który właśnie otwierał butelkę z alkoholem i chciał się napić – mówi Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Volkswagen z uszkodzonymi oponami został odholowany na parking. W poniedziałek planowane jest przesłuchanie mieszkańca Rawicza. Wiadomo już, że usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia. Czekają go także wysokie kary pieniężne oraz co najmniej trzyletnie odebranie prawa jazdy.

Zobacz też: