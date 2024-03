Od 1 kwietnia ceny żywności w górę. Profesor poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego ostrzega przed dodatkowymi podwyżkami

Jak powrót stawki podatku VAT może przełożyć się na naszą kieszeń? Odpowiedzi na to pytanie udzielił na łamach serwisu X znany ekonomista Rafał Mundry.

– Ile tygodniowo wydajesz na zakupy żywności? Gdy 100 zł tygodniowo wydajesz na zakupy żywności (ze stawką 0%), to koszt 5-procentowego VAT to około 250 zł rocznie. Gdy wydajesz 200 zł tygodniowo – roczny koszt powrotu 5-procentowego VAT wynosi ok. 500 zł. Gdy 300 zł wydajesz tygodniowo na żywność, to roczny koszt równa się 750 złotych itd.