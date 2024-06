Odkryj najdroższe hotele nad morzem w Polsce na Bookingu. Te 10 miejsc to najbardziej luksusowe hotele nad Bałtykiem [28.06.2024]

Wakacje nad polskim morzem mogą być niezapomnianym doświadczeniem, zwłaszcza gdy wybierzemy zakwaterowanie w jednym z najdroższych hoteli. Te ekskluzywne miejsca oferują nie tylko najwyższy standard usług, ale również zapierające dech w piersiach widoki, doskonałą lokalizację oraz bogatą ofertę atrakcji. Poniżej przedstawiamy listę 10 najdroższych hoteli nad polskim morzem, które z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Zapraszamy do lektury i odkrycia luksusu, który czeka na Was nad Bałtykiem według Booking.com

10 miejsce: Hotel Arka Medical Spa – Kołobrzeg

Hotel Arka Medical Spa w Kołobrzegu to luksusowy hotel z bogatą ofertą wellness. Oferuje szeroką gamę zabiegów zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także komfortowe zakwaterowanie i wyśmienitą kuchnię.

9 miejsce: Hotel Rezydent – Sopot

Hotel Rezydent w Sopocie to luksusowy hotel z eleganckimi wnętrzami, doskonałą lokalizacją oraz szeroką gamą atrakcji.

8 miejsce: Hotel Aquarius Spa – Kołobrzeg

Hotel Aquarius Spa w Kołobrzegu to idealne miejsce dla osób szukających relaksu i odprężenia. Hotel oferuje szeroką gamę zabiegów spa, luksusowe zakwaterowanie oraz doskonałą kuchnię.

7 miejsce: Hotel Marine – Kołobrzeg

Hotel Marine w Kołobrzegu to nowoczesny hotel położony tuż przy plaży, oferujący luksusowe zakwaterowanie i szeroką gamę atrakcji dla gości.

6 miejsce: Radisson Blu Resort - Świnoujście

Radisson Blu Resort w Świnoujściu to nowoczesny hotel z pięknym widokiem na Bałtyk, który oferuje najwyższy standard zakwaterowania oraz szeroką gamę atrakcji dla całej rodziny.

5 miejsce: Saltic Resort & Spa - Łeba

Saltic Resort & Spa w Łebie to elegancki hotel położony w malowniczej okolicy nadmorskiej. Oferuje on swoim gościom luksusowe apartamenty z bezpośrednim dostępem do plaży oraz bogate zaplecze spa i wellness.