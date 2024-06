Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [30.06.2024]

Hel, położony na końcu malowniczej Mierzei Helskiej, oferuje nie tylko piękne plaże, ale również atrakcje takie jak fokarium czy Muzeum Obrony Wybrzeża. Bezpośredni pociąg z Poznania do Helu kursuje latem, a podróż trwa około 5,5 godziny, co sprawia, że jest to atrakcyjny kierunek dla miłośników morskich przygód.

PRZEMYSLAW SWIDERSKI